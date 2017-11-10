США запровадили санкції щодо низки високопосадовців Венесуели

Сполучені Штати Америки оголосили про запровадження нових санкцій щодо членів уряду Венесуели та інших чиновників високого рангу, які підтримують політику президента країни Ніколаса Мадуро.

Як передає Deutsche Welle, до санкційного списку потрапили десять венесуельських чиновників, зокрема, кілька міністрів, які, на думку Вашингтона, допомогли Мадуро втілити у життя його антидемократичний курс в країні.

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"Ці особи пов'язані з підривом виборчого процесу, запровадженням цензури у ЗМІ, або у корупції в рамках продовольчих програм у Венесуелі, які керуються урядом", - йдеться у заяві міністерства фінансів США, оприлюдненій у четвер.

Санкції передбачають замороження активів фігурантів, які перебувають під юрисдикцією США, а також заборону фізичним та юридичним особам зі США вести бізнес з ними.

Нагадаємо, на початку серпня США запровадили аналогічні санкції стосовно самого Мадуро, а трохи згодом - на низку членів Конституційної асамблеї Венесуели - органу, покликаного переписати конституцію країни.