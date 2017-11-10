ЄС висунув Великобританії ультиматум щодо подальших переговорів про Brexit
Якщо Великобританія не дасть пояснень за трьома основними пунктами у встановлений ЄС двотижневий термін, початок другої фази переговорів перенесуть.
Уряд Великобританії має протягом двох наступних тижнів оголосити свою позицію щодо врегулювання всіх основних пунктів переговорів про Brexit.
Як передає DW.com, це умова є вирішальною для того, щоб Брюссель і Лондон, як і планувалося, в грудні змогли перейти до другої фази переговорів про майбутні відносини між Євросоюзом і Великобританією, заявив в п'ятницю, 10 листопада, глава делегації ЄС Мішель Барньє після закінчення шостого раунду переговорів щодо Brexit.
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Одним з основних пунктів, щодо яких сторонам не вдається досягти згоди, є фінансова угода про виплати Лондона до бюджету Євросоюзу. За розрахунками Єврокомісії, Сполучене Королівство має виконувати свої фінансові зобов'язання до 2020 року, оскільки, перебуваючи у складі ЄС, воно зобов'язався брати участь у фінансуванні європейських програм, розрахованих на період з 2014 по 2020 роки. В даний час сума претензій Євросоюзу до Лондону становить 60 млрд євро. Хоча прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявляла, що Лондон не відмовляється від своїх зобов'язань, вона жодного разу не назвала суму, яку готова заплатити Великобританія.
Євросоюз також хоче домогтися від Лондона ясності в таких ключових питаннях, як права громадян кожної із сторін після завершення процесу Brexit і кордон між Північною Ірландією і членом ЄС Ірландією. Уряд Великобританії сподівається якомога швидше перейти до другої фази переговорів, в якій обговорюватимуться відносини сторін після "розлучення", зокрема угода про вільну торгівлю і можливість доступу Лондона до європейського внутрішнього ринку.
Формальне рішення про перехід до заключної фази переговорів повинно бути прийнято на саміті ЄС 14-15 грудня в Брюсселі. Якщо Великобританія не дасть пояснень за трьома основними пунктами у встановлений ЄС двотижневий термін, початок другої фази переговорів перенесуть на лютий або березень 2018 року.