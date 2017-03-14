Парламент Британії схвалив запуск "брексіту"

Лаконічний законопроект дозволяє (хоча формально не зобов'язує) прем'єр-міністру повідомити Євросоюз про намір Сполученого Королівства вийти зі складу ЄС, за що висловилася більшість британських виборців на референдумі в червні минулого року, передає "Бі-бі-сі".

Уряд вніс законопроект до парламенту в кінці січня і наполягав на тому, що він повинен бути прийнятий в незмінному вигляді. Нижня палата схвалила пропозицію уряду, однак палата лордів, в якій в уряду немає більшості, на початку березня внесла до законопроекту дві поправки.

Перша вимагала гарантувати, що ті громадяни інших країн ЄС, які вже живуть у Великобританії, зможуть продовжувати жити в країні на колишніх умовах, незалежно від результату переговорів про вихід. В цілому британський уряд займає таку ж позицію, але він хотів би у відповідь добитися аналогічних умов для британських громадян, які проживають в інших країнах ЄС. Країни ЄС відмовляються обговорювати будь-які аспекти виходу до подачі офіційного повідомлення відповідно до статті 50 Лісабонського договору.

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Друга поправка вимагає від уряду подати до парламенту проект угоди про умови виходу до його підписання, з тим щоб парламентарії могли висловити свої зауваження і навіть - в теорії - відхилити його і зобов'язати уряд домогтися якихось інших умов.

Уряд вважав, що обидві ці поправки обмежують простір для маневру на майбутніх переговорах.

Зі змінами, внесеними лордами, законопроект повернувся в палату громад. Та розглянула їх раніше в понеділок, за наполяганням уряду вилучила обидві поправки і відправила документ у первісному вигляді назад у верхню палату.

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У палаті лордів противники "брексіта" з партії ліберал-демократів спробували знову внести аналогічні поправки, що призвело б до продовження законотворчого "пінг-понгу". Однак на цьому етапі палата лордів більшістю голосів проголосувала проти нових поправок і тим самим схвалила законопроект у тому вигляді, як його вніс уряд.

Палата лордів не обирається і складається в останні роки не стільки з родових аристократів, скільки з ветеранів британської політики та видатних діячів інших сфер суспільного життя. Лорди бачать свою задачу в тому, щоб розглядати закони ретельніше і при необхідності давати нижній палаті можливість змінити поспішно прийняті рішення.

Для вступу в силу закон ще має бути схвалений королевою, але це суто формальність.

Уряд неодноразово обіцяв подати повідомлення про намір вийти з ЄС до кінця березня. Ці терміни в цілому дотримуються, однак спекуляції про те, що повідомлення за статтею 50 Лісабонського договору буде подано вже у вівторок, ймовірно не підтвердяться. Джерела в уряді в понеділок вдень говорили, що прем'єр-міністр почекає до кінця місяця.

Нагадаємо, британський міністр з питань Brexit Девід Девіс заявив в ефірі телерадіомовної корпорації ВВС, що Великобританія покине Євросоюз у березні 2019.