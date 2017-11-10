На півдні Франції автомобіль врізався в натовп людей. Наїзд на студентів стався сьогодні приблизно о 16 годині дня біля навчального закладу в Бланьяці, недалеко від Тулузи, передають Ведомости.

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Водія затримали на місці інциденту. За даними французьких ЗМІ, він заявив, що навмисно наїхав на людей.

Видання Le Figaro з посиланням на джерела в поліції повідомляє, що водій - чоловік 1989 року народження, азіатського походження і міг страждати психічними розладами.