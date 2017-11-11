Польські націоналісти вийшли на марш з банером зі згадкою про Львів (фото, відео)

Сьогодні у День незалежності Польщі у Варшаві відбувається масштабний марш націоналістів, у якому вже є перші затримані.

Читайте такожУ Варшаві сьогодні пройде один з найбільших маршів екстремістівЯк повідомляє ресурс TVN Warszawa.tvn24.pl з посиланням на Польське агентство преси, на марші несли плакат з написом "Пам'ятаємо про Львів та Вільнюс".

Націоналісти несли також емблему Національних збройних сил та написом "Смерть ворогам Батьківщини".

У ході, яка пройшла центральними вулицями Варшави, були також помічені люди у балаклавах, які закривали свої обличчя, а згодом почали кидати петарди та палити фаєри.

Сьогодні у польській столиці Варшаві в День незалежності країни проходить марш націоналістів, до якого приєдналися ультраправі з різних країн ЄС.