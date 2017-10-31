Конституційний суд Іспанії скасував декларацію про незалежність Каталонії
14:32, 31 жовтня 2017Світ
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Конституційний суд Іспанії скасував декларацію щодо незалежності Каталонії.
Ілюстрація / REUTERS
Конституційний суд Іспанії заблокував декларацію про незалежність, прийняту парламентом Каталонії в п'ятницю, 27 жовтня.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-секретаря суду.
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Видання нагадує, що за кілька годин після прийняття парламентом Каталонії декларації про незалежність, влада Іспанії відправили у відставку регіональний уряд, розпустили парламент і призначили дострокові вибори в регіоні на 21 грудня.
Раніше УНІАН повідомляв, що дві партії, які виступають на незалежність Каталонії, заявили про свою участь в оголошених офіційним Мадридом на 21 грудня дострокових виборах до регіонального парламенту.
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