Дані екзит-полів свідчать про високу явку виборців у Південній Осетії

Завершилося голосування на президентських виборах і референдумі про незалежність Південної Осетії. За даними Центвиборчкому республіки, явка "значно перевищила 90 відсотків".

Таким чином, поріг в 50 відсотків, необхідний для визнання референдуму і виборів такими, що відбулися, перевищено більш, ніж на 40 відсотків, повідомляє ІТАР-ТАРС.

За результатами екзит-полів, за незалежність Південної Осетії проголосувало 99 відсотків виборців, за чинного Президента Едуарда КОКОЙТИ - 95 відсотків.

Міжнародні спостерігачі заявили про те, що голосування відбувалося відповідно до світових стандартів, і ніяких порушень в ході виборів не зафіксовано. Євросоюз і НАТО виступили проти референдуму. Тим часом Москва заявляє, що міжнародне співтовариство має враховувати думку жителів республіки.