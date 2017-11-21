Victoria's Secret Show 2017: Белла Хадід оголила груди під час показу (фото)

Белла Хадід на шоу Victoria's Secret в Шанхаї на подіумі пустилася в танок. Під час цього танцю Хадід так захопилася, що не помітила, як її бюстгальтер зіскочив, оголивши груди.

До речі, не тільки з Белою трапився конфуз на подіумі. 27-річна китайська модель Мінг Сі впала під час шоу.

Як повідомляв УНІАН, 20-го листопада відбулася одна з найкрасивіших подій року - шоу Victoria's Secret. У розкішному спідньому по подіуму прийшли Алессандра Амбросіо, Адріана Ліма, Сара Сампайо, Лілі Олридж, Кендіс Свейнпол.

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Також у показі взяла участь Белла Хадід, якій, на відміну від її старшої сестри Джіджі, дали візу в Китай. В цьому році в коштовному фантастичному бюстгальтері за два мільйони доларів з жовтого золота, сапфірів і діамантів на подіум вийшла 27-річна Лаіс Рібейро.