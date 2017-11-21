Victoria's Secret Show 2017: Белла Хадід оголила груди під час показу (фото)
Вчора у Шанхаї відбувся щорічний показ відомого бренду спіднього Victoria's Secret.
Белла Хадід на шоу Victoria's Secret в Шанхаї на подіумі пустилася в танок. Під час цього танцю Хадід так захопилася, що не помітила, як її бюстгальтер зіскочив, оголивши груди.
Белла на Вікторії сікрет Фешн шоу 2017 фінал у Шанхаї, Китай (Листопад 20,2017) #VSFashionShow #VSFS2017 @bellahadid #bellahadid #fashion#fashionista#fashionlover#fashionaddict#model#inspo#inspiration#love#ootd#shoegame#luxury#fashionpost#instafashion#fashiongram#fashiondiaries#fashionblogger#style#stylish#outfit#vintage#trending#glam#chic#edgy#fff#moda#фаб - - - - - @arianagrande @champagnepapi @badgalriri @instagram @Джей Ло @neymarjr @officialalikiba @justinbieber @cameron1newton @сайт underarmour @therock @jordanspieth @rootsoffight @ніка @mistyonpointe @natashahasting @treysongz @kyliejenner @georgesstpierre @garylineker @e_adebayor @menfashionco @ddlovato @markwahlberg @khloekardashian @jdharden13 @bdozen @adamchomvu @mpho_khati @niallhoran @9кляп @kingjames @djzeroxxl @nashgrier @theellenshow @masoudkipanya @fredwaatz @georgebantu @annapetertz @selenagomez
До речі, не тільки з Белою трапився конфуз на подіумі. 27-річна китайська модель Мінг Сі впала під час шоу.
Як повідомляв УНІАН, 20-го листопада відбулася одна з найкрасивіших подій року - шоу Victoria's Secret. У розкішному спідньому по подіуму прийшли Алессандра Амбросіо, Адріана Ліма, Сара Сампайо, Лілі Олридж, Кендіс Свейнпол.
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Також у показі взяла участь Белла Хадід, якій, на відміну від її старшої сестри Джіджі, дали візу в Китай. В цьому році в коштовному фантастичному бюстгальтері за два мільйони доларів з жовтого золота, сапфірів і діамантів на подіум вийшла 27-річна Лаіс Рібейро.