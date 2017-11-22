Колишнього вокаліста Backstreet Boys звинуватили у зґвалтуванні

Американська співачка і актриса Мелісса Шуман звинуватила колишнього вокаліста бойз-бенду Backstreet Boys Ніка Картера у зґвалтуванні, описавши подробиці у своєму блозі.

Читайте такожСекс-скандал в Голлівуді: Вайнштейн заплатив моделі мільйон доларів за мовчанняЗа її словами, інцидент стався, коли їй було 18 років. Вона знімалася разом з Картером в телефільмі. Він запросив її до себе додому. Там вони поцілувалися. Коли Шуман сказала, що не хоче квапити події, він нібито дуже розлютився і примусив її до орального сексу. Після цього, розповіла співачка, Картер відвів її в кімнату і зґвалтував.

«Він кинув мене на ліжко і заліз на мене. Я сказала йому, що я незаймана, і що не хочу займатися сексом. Я сказала, що бережу себе для майбутнього чоловіка. Я повторювала це знову і знову. А він прошепотів мені на вухо: "Я можу бути твоїм чоловіком", - написала Шуман.

Жінка розповіла, що після цього виступала разом з Картером на сцені. Її менеджер тісно дружив з виконавцем, і відмовив її від того, щоб подавати в суд на чоловіка. За її словами, вона вирішила розповісти цю історію, побачивши в інтернеті статтю про те, як Картер одного разу чіплявся до фанатки.

Меліса Шуман - колишня учасниця поп-групи Dream. Колектив існував з 1998-го по 2003 рік. Шуман також знімалася в таких фільмах, як «Любов не коштує нічого», «Теорія спокуси» і «Повернення в Сонну лощину».

Нік Картер виступав в оригінальному складі Backstreet Boys з моменту заснування групи в 1993 році, проте в 2002 році пішов з бойз-бенду заради сольної кар'єри.

Як повідомляв УНІАН, в Голлівуді розгорівся скандал, коли багато знаменитостей заговорили про домагання на тлі секс-скандалу навколо продюсера Харві Вайнштейна. У зґвалтуваннях і домаганнях також звинуватили Чарлі Шина, Кевіна Спейсі, Стівена Сігала і Дастіна Хоффмана.