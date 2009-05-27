Пірати катують українських моряків із судна «Аріана» - дані ЗМІ

Сомалійські пірати катують українських моряків із захопленого в полон судна "Аріана".

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомила матір другого механіка судна Лариса МУРУГОВА, якій зателефонував син.

За словами Л.МУРУГОВОЇ, їй зателефонував син. Вона розповіла, що полоненим "зв`язують руки", їх "кидають на гарячу палубу, а там спека 50 градусів, б`ють батогами, тільки чути, як автомати клацають".

Л.МУРУГОВА повідомила, що пірати самі дають телефон захопленим морякам. Морські розбійники сподіваються, що розповіді полонених про жорстоке поводження допоможуть їм скоріше отримати викуп.

Тим часом, за словами Л.МУРУГОВОЇ, рідним не повідомляють про хід переговорів, а моряки по телефону говорять, що у них уже закінчуються запаси води та їжі. За звільнення судна пірати вимагають 10 млн. доларів.

Як повідомляв УНІАН, балкер «Аріана» з українським екіпажем (24 особи) було захоплено сомалійськими піратами 2 травня. Корабель виходив із Бразилії на Близький Схід і віз 35 тис. тонн сої.

Власником судна є компанія Candela Shipping, зареєстрована на Мальті, оператор – британська Seven Seas Maritime.