В Австралії жінку врятували з-під коліс за мить до прибуття потяга (відео)

У мережі з'явилося відео, як австралійку, яка, судячи з усього, була п'яна, в останній момент врятували з-під коліс прибуваючого поїзда. Про інцидент повідомив портал News.com.au.

На кадрах видно, як жінка перетинає шлях і намагається залізти на платформу. В цей час з'являється потяг, що рухався на величезній швидкості. До неї на допомогу кинувся чоловік, що був поруч, а також кілька співробітників охорони. В останній момент жінку вдалося витягнути на платформу.

Як повідомляв УНІАН, величезний павук "взяв в заручники" австралійку в її авто.