Тарантіно зізнався, що "з перших рук" знав про домагання Вайнштейна

Американський режисер Квентін Тарантіно, фільми якого продюсував обвинувачений у численних випадках сексуальних домагань Харві Вайнштейн, заявив, що знав про неналежну поведінку останнього по відношенню до жінок. Про це він заявив газеті The New York Times, передає РБК.

«Я знав достатньо, щоб зробити більше, ніж я зробив», — сказав Тарантіно і уточнив, що це були не звичайні чутки і плітки, а інформація «з перших рук». «Я знав, що він робив так кілька разів», — визнав режисер.

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«Шкода, що я не взяв на себе відповідальність за те, що я чув. Якби я тоді зробив те, що мав би, мені довелося б не працювати з ним», — резюмував Тарантіно.

За кілька днів до цього Тарантіно заявив, що йому потрібно взяти паузу в кілька днів, перед тим, як зробити публічну заяву.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, актриса Ешлі Джадд звинуватила Вайнштейна в сексуальних домаганнях. Пізніше про аналогічні випадки заявили ще дев'ять жінок. Анджеліна Джолі, Емма Уотсон, Колін Ферт, Леа Сейду і інші також висловилися про скандал.Сам Вайнштейн не став виступати із спростуванням і заявив, що шкодує про те, як «вів себе з колегами в минулому».