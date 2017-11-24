Історик назвав страви передсмертної вечері Гітлера
30 квітня 1945 року кухарку викликали в бункер Гітлера, де розпорядилася приготувати йому останній вечерю - яєчню і картопляне пюре.
Австрійський історик оприлюднив листа куховарки Адольфа Гітлера Констанції Манциарлі, в яких описано, що він їв перед смертю. Про це пише Focus.
Згідно зі спогадами кухаря, Гітлер в основному дотримувався дієти і вживав легку їжу. Фюрер не вживав м'яса, проте любив пироги, які і готувала жінка.
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Історик з'ясував, що 30 квітня 1945 року, тобто в день самогубства Гітлера, кухаря викликали в бункер фюрера, де розпорядилися приготувати йому їжу- яєчню і картопляне пюре. При цьому наголошується, що Манциарлі однією з перших дізналася про самогубство фюрера.
Нагадаємо, що раніше був оприлюднений невідомий епізод з життя Гітлера.