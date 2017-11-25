Порошенко: треба ухвалити закон про введення відповідальності за невизнання Голодомору

Президент Петро Порошенко заявляє про необхідність ухвалення закону щодо запровадження відповідальності за невизнання Голодомору та Голокосту. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав сьогодні в Києві під час жалобних заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів.

Читайте такожПорошенко вшанував пам'ять жертв Голодомору: "Злочини проти людяності не мають терміну давності" (фото, відео)«Наші нащадки завжди мають пам'ятати, що то був не просто штучний голод, а ретельно спланований Голодомор. Ба більше - геноцид, за всіма ознаками, як їх визначено в Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року», - заявив він.

«Я думаю, настав час і нам самим ухвалити закон про відповідальність за невизнання цих двох безпрецедентно жахливих трагедій (Голодомору та Голокосту – УНІАН). Для чого? Щоб ті, хто житимуть після нас, дотримувалися закону України про визнання Голодомору геноцидом українського народу», - заявив він.

Порошенко додав, що на сьогодні 14 країн на рівні парламентів теж визнали Голодомор в Україні 1932-33 років геноцидом.

Як відомо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

У ХХ столітті українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Однак, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

За даними Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи, втрати населення в Україні через надсмертність під час Голодомору в 1930-х роках становили 3,9 млн осіб.