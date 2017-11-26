Мугабе заплатять з бюджету Зімбабве 10 мільйонів доларів за відставку - ЗМІ

Екс-президент Зімбабве Роберт Мугабе буде до кінця життя отримувати зарплату глави держави. Крім цього він отримає кілька мільйонів доларів в якості винагороди, передає 112.ua.

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Джерело в правлячій партії Zanu-PF повідомило The Guardian, що всього Мугабе виплатять з бюджету близько 10 млн. дол. Крім того, він продовжить отримувати зарплату президента - 150 тис. дол. щомісяця - до кінця життя. За даними газети, певні виплати отримає і дружина Грейс Мугабе, проте точні суми не зазначаються.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Мугабе звільнив віце-президента країни Еммерсона Мнангагву, що було розцінено як спроба відкрити шлях до влади дружині Грейс Мугабе з тим, щоб вона стала його наступником.

У ніч на 15 листопада зімбабвійські військові заблокували всі органи влади в столиці Хараре, захопили телецентр і оголосили, що тимчасово беруть під свій контроль ситуацію в країні. У той же час військові підкреслили, що дії армії не є військовим переворотом, а лише спрямовані проти «злочинців», які оточують Мугабе.

19 листопада партія влади Zanu-PF звільнила президента з поста свого лідера. Також політсили виключили Грейс Мугабе, яка молодша за чоловіка на 40 років.

21 листопада Мугабе подав у відставку, про що заявив прес-секретар парламенту Джейкоб Муденда. 93-річний президент перебував при владі з 1980 року.

24 листопада 75-річний Еммерсон Мнангагва приніс присягу нового президента Зімбабве.