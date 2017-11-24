Еммерсон "Крокодил" Мнангагва склав присягу президента Зімбабве

75-річний Еммерсон "Крокодил" Мнангагва склав присягу нового президента Зімбабве.

Як повідомляє Reuters, церемонія присяги нового президента відбулася на національному стадіоні зімбабвійської столиці Хараре перед тисячами його прихильників.

Присяга Мнангагви символізувала завершення 37-річного правління Роберта Мугабе.

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Колишній керівник сил безпеки Мнангагва, також відомий за прізвиськом "Крокодил", під час присяги зобов'язався дотримуватися конституції та захищати права усіх 16 мільйонів громадян Зімбабве.

Більшість зімбабвійців святкували відхід від влади 93-річного Мугабе, правління якого призвело до збідніння та деспотизму в країні, що вважалася однією з найперспективніших в Африці.

Водночас деякі громадяни висловлюють занепокоєння щодо майбутнього Зімбабве за правління Мнангагви. Зокрема, вони порушують питання щодо його ролі у так званій різанині Гукурахунді в Матабелеленді у 1983 році, коли, за підрахунками, 20 тис. людей було вбито під час придушення опонентів Мугабе.

Мнангагва заперечує будь-яку участь у зазначених вбивствах.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Мугабе звільнив віце-президента країни Еммерсона Мнангагву, що було розцінене як спроба відкрити шлях до влади дружині Мугабе Грейс із тим, щоб вона стала його наступником.

Проти ночі 15 листопада зімбабвійські військові заблокували усі органи влади в столиці Хараре, захопили телецентр та оголосили, що тимчасово беруть під свій контроль ситуацію в країні. Водночас військові наголосили, що дії армії не є військовим переворотом, а лише спрямовані проти "злочинців", які оточують Мугабе.

19 листопада партія влади Zanu-PF звільнила президента з поста свого лідера. Також із політсили виключили Грейс Мугабе, яка молодша від чоловіка на 40 років.

21 листопада Мугабе подав у відставку, про що заявив спікер парламенту Джейкоб Муденда. 93-річний президент перебував при владі з 1980 року.