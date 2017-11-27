Трамп тричі згадав Росію в одному твіті

Президент США Дональд Трамп знову розповів про досягнення свого президентства, яким не завадили заяви демократів про «російське втручання». При цьому слово «Росія» він вжив тричі.

Читайте такожТрамп розповів про "самопочуття" США

«З першого дня, як я вступив на посаду, все, що ви чуєте, це брехливі виправдання демократів: Росія, Росія, Росія. Незважаючи на це, при мені спостерігається економічний бум, я, можливо, зробив більше, ніж будь-який інший президент за 10 місяців», — написав Трамп в твіттері.

Американський президент доповнив своє повідомлення гаслом «Зробимо Америку знову великою».