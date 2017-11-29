Facebook і Twitter допоможуть розслідуванню про втручання Росії у Brexit

00:32, 29 листопада 2017
Світ
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Представники обох компаній підтвердили цю інформацію.

Ілюстрація / REUTERS

Компанії Facebook і Twitter візьмуть участь у розслідуванні Великобританії про втручання Росії в референдум щодо виходу країни з ЄС, пише Sky News.

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Представники обох компаній підтвердили цю інформацію. Нік Піклз, один з керівників Twitter у Великобританії, додав, що соцмережа проводить власну перевірку з цього питання.

Раніше російське посольство в Лондоні запросило матеріали про втручання Москви в референдум.

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Теги: #втручання Росії у Brexit