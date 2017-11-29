Ми подбаємо про цю ситуацію: Трамп відреагував на запуск ракети КНДР

Президент США Дональд Трамп прокоментував запуск КНДР ракети, передає Reuters.

Читайте такожПентагон: північнокорейська балістична ракета впала в Японське море (відео)

Президент США Дональд Трамп, коментуючи запуск балістичної ракети, заявив: "Ми подбаємо про цю ситуацію".

Також він додав, що цей черговий запуск не змінить підхід США до КНДР.

Як повідомляв УНІАН, напередодні КНДР здійснила запуск чергової балістичної ракети.