Ми подбаємо про цю ситуацію: Трамп відреагував на запуск ракети КНДР
03:28, 29 листопада 2017Світ
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Також він додав, що цей черговий запуск не змінить підхід США до КНДР.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп прокоментував запуск КНДР ракети, передає Reuters.
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Президент США Дональд Трамп, коментуючи запуск балістичної ракети, заявив: "Ми подбаємо про цю ситуацію".
Також він додав, що цей черговий запуск не змінить підхід США до КНДР.
Як повідомляв УНІАН, напередодні КНДР здійснила запуск чергової балістичної ракети.
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