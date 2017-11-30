Гаваї випробують сирену часів "холодної війни" після запуску ракети КНДР

02:31, 30 листопада 2017
Світ
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За словами місцевих військових, можливий напад Північної Кореї - «одна з тих речей, до якої потрібно підготуватися».

Ілюстрація / REUTERS

Гаваї наступного тижня протестують систему оповіщення часів «холодної війни», пише The Wall Street Journal.

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Як зазначається, тест вирішили провести після чергового ракетного випробування КНДР. За словами місцевих військових, можливий напад Північної Кореї - «одна з тих речей, до якої потрібно підготуватися».

Раніше Держдеп розкрив подробиці нових санкцій відносно КНДР через ракетний запуск.

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Теги: #ракетні випробування КНДР#США і КНДР#Гаваї випробують сирену