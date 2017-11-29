Держдеп розкрив подробиці нових санкцій проти КНДР
22:52, 29 листопада 2017Світ
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Нові санкції США проти КНДР будуть в тому числі пов'язані з фінансовими інститутами.
Ілюстрація / REUTERS
Нові санкції США проти КНДР будуть в тому числі пов'язані з фінансовими інститутами. Про це заявив держсекретар Рекс Тіллерсон, передає РИА «Новости».
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«У нас є великий список можливих додаткових санкцій, деякі з яких включають фінансові інститути. Міністерство фінансів оголосить про них, коли воно готове буде ввести їх», — сказав він.
Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати 29 листопада посилять санкції відносно КНДР після того, як Північна Корея провела ракетне випробування.
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