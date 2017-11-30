Німеччина вирішила обмежити дипломатичні відносини з КНДР

Німеччина обмежує дипломатичні стосунки з Північною Кореєю. Про це в четвер, 30 листопада, заявив міністр закордонних справ ФРН Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel), як повідомляє DW.

За його словами, Німеччина відкликає з КНДР щонайменше одного зі своїх дипломатів, але не посла, передає агенція dpa. Крім того, німецький уряд наполягає на відкликанні північнокорейських дипломатів з посольства в Берліні. "Звичайно, ми також поговоримо з нашими європейськими колегами, чи варто ще більше підвищити дипломатичний тиск", - зазначив Ґабріель.

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Нагадаємо, що в ніч на 29 листопада КНДР знову випробувала балістичну ракету. У США заявили, що вона пролетіла близько тисячі кілометрів та впала в Японське море. У відповідь на це президент США Дональд Трамп заявив про заплановані нові санкції проти КНДР. Крім того США закликали Китай повністю припинити поставки нафти до Північної Кореї, а інші країни - обмежити будь-які стосунки з цією країною.

Цю ініціативу підтримали не всі країни. Зокрема, Росія вважає можливості санкційного тиску на Пхеньян вичерпаними. Північна Корея уже тривалий час викликає гостру критику світової спільноти через свою ракетну програму. Рада Безпеки ООН, США та Єврокомісія неодноразово запроваджували санкції проти КНДР. Крім того, обмін різкими заявами президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина викликав занепокоєння у багатьох країнах світу через імовірну загрозу ядерної війни.