Найкращі фото тижня: неймовірний вулкан на Балі, заручини принца Гаррі та дух Різдва в Європі (фотопідбірка)

18:20, 01 грудня 2017
Світ
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Підбірка найбільш вражаючих фотографій з усього світу, опублікованих на фотосервісі Reuters протягом тижня, що минає.

Вулкан Агунг на Бали, Индонезия, извергает дым и пепел, 26 ноября / REUTERS

Наприкінці минулого тижня на індонезійському острову Балі прокинувся вулкан Агунг, через що довелося евакуювати кілька десятків тисяч осіб та закрити аеропорти. Втім, фото цього явища виявилися дійсно вражаючими.

Водночас у Лас-Вегасі обрали "Міс Всесвіт 2017" - перемога дісталася представниці ПАР Демі-Лі Нель-Пітерс. 

Вулкан Агунг на Балі, Індонезія, вивергає дим і попіл, 26 листопада
Вулкан Агунг на Балі, Індонезія, вивергає дим і попіл, 26 листопада /  © REUTERS
Представниця ПАР отримала титул Міс Всесвіт, 26 листопада
Представниця ПАР отримала титул Міс Всесвіт, 26 листопада /  © REUTERS
Дух Різдва дістався до Японії, 27 листопада
Дух Різдва дістався до Японії, 27 листопада /  © REUTERS
Британський принц Гаррі оголосив про заручини з американською актрисою Меган Маркл, 27 листопада
Британський принц Гаррі оголосив про заручини з американською актрисою Меган Маркл, 27 листопада /  © REUTERS
Меланія Трамп оригінально прикрасила Білий дім до Різдва, 27 листопада
Меланія Трамп оригінально прикрасила Білий дім до Різдва, 27 листопада /  © REUTERS
Висохле водосховищі в Іспанії, 27 листопада
Висохле водосховищі в Іспанії, 27 листопада /  © REUTERS
Різдвяний ярмарок у Кельні, Німеччина, 28 листопада
Різдвяний ярмарок у Кельні, Німеччина, 28 листопада /  © REUTERS
Службовий собака перед військовим караулом, Китай, 28 листопада
Службовий собака перед військовим караулом, Китай, 28 листопада /  © REUTERS
Лідер австралійських ''зелених'' на слуханнях про дозвіл одностатевих шлюбів, 29 листопада
Лідер австралійських "зелених" на слуханнях про дозвіл одностатевих шлюбів, 29 листопада /  © REUTERS
Хлопчик годує голубів в Індії, 29 листопада
Хлопчик годує голубів в Індії, 29 листопада /  © REUTERS
Папа Римський з буддійським ченцем під час свого турне Азією, 29 листопада
Папа Римський з буддійським ченцем під час свого турне Азією, 29 листопада /  © REUTERS
Страйк таксистів у Мадриді, Іспанія, 29 листопада
Страйк таксистів у Мадриді, Іспанія, 29 листопада /  © REUTERS
''Блакитний'' лід біля берегів Чилі, 30 листопада
"Блакитний" лід біля берегів Чилі, 30 листопада /  © REUTERS
Індійський хлопець на акції до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом, 1 грудня
Індійський хлопець на акції до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом, 1 грудня /  © REUTERS

На початку тижня британський принц Гаррі розбив сердця мільйонам дівчат, оголосивши про заручини з американською акторкою Меган Маркл.

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Теги: #фоторепортаж УНІАН#кращі фото тижня#найвражаючі фото тижня