Найкращі фото тижня: неймовірний вулкан на Балі, заручини принца Гаррі та дух Різдва в Європі (фотопідбірка)

Наприкінці минулого тижня на індонезійському острову Балі прокинувся вулкан Агунг, через що довелося евакуювати кілька десятків тисяч осіб та закрити аеропорти. Втім, фото цього явища виявилися дійсно вражаючими.

Водночас у Лас-Вегасі обрали "Міс Всесвіт 2017" - перемога дісталася представниці ПАР Демі-Лі Нель-Пітерс.

На початку тижня британський принц Гаррі розбив сердця мільйонам дівчат, оголосивши про заручини з американською акторкою Меган Маркл.