Найкращі фото тижня: неймовірний вулкан на Балі, заручини принца Гаррі та дух Різдва в Європі (фотопідбірка)
18:20, 01 грудня 2017Світ
155
Підбірка найбільш вражаючих фотографій з усього світу, опублікованих на фотосервісі Reuters протягом тижня, що минає.
Вулкан Агунг на Бали, Индонезия, извергает дым и пепел, 26 ноября / REUTERS
Наприкінці минулого тижня на індонезійському острову Балі прокинувся вулкан Агунг, через що довелося евакуювати кілька десятків тисяч осіб та закрити аеропорти. Втім, фото цього явища виявилися дійсно вражаючими.
Водночас у Лас-Вегасі обрали "Міс Всесвіт 2017" - перемога дісталася представниці ПАР Демі-Лі Нель-Пітерс.
На початку тижня британський принц Гаррі розбив сердця мільйонам дівчат, оголосивши про заручини з американською акторкою Меган Маркл.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter