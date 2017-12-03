У США вчителька викликала поліцію, прийнявши дитину з синдромом Дауна за терориста

У техаському місті Пірленд вчителька викликала поліцію, коли прийняла 6-річного хлопчика арабського походження за терориста. Про це повідомляє телеканал Fox 26, передає РБК.

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Вчителька початкової школи їм. Дж. Харріса зателефонувала правоохоронцям, адже, за її твердженням, шестирічний Мохаммед сказав «бум» і «Аллах». У той же час, батько дитини заявив, що через синдром Дауна хлопчик не міг нічого сказати. "Вона назвала його терористом. Це так безглуздо, це дискримінація", - сказав батько дитини журналістам.

Органи опіки, які опікуються дітьми-інвалідами почали перевірку інциденту. Проте поліцейські заявили, що не мають наміру вести спеціальне розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада чоловік відкрив стрілянину в школі в Каліфорнії, убивши чотирьох чоловік, при цьому героїчна реакція вчителів під час атаки врятувала десятки дитячих життів.