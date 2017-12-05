Манафорт під чужим ім'ям намагався опублікувати статтю про свою роботу в Україні

Запит колишнього політтехнолога Партії регіонів Пола Манафорта про зняття з нього домашнього арешту має бути відхилений, оскільки він може порушити припис суду. Про це йдеться в документах суду, пише УП з посиланням на Reuters.

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер заявив, що Манафорт спільно з російським колегою намагався опублікувати статтю про його роботу в Україні з метою вплинути на громадську думку.

У зв'язку з цим прокурор, який працює з Мюллером, заявив в суді, що прохання Манафорта про скасування домашнього арешту має бути відхилене, оскільки, якби стаття була опублікована, це було б порушенням судового припису не обговорювати справу публічно.

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Як пише Associated Press, ім'я співавтора неопублікованої статті не називається, проте відомо, що він давно співпрацює з Манафортом і пов'язаний з російською розвідкою.

Крім того, стаття мала бути опублікована під чужим ім'ям.

"Навіть якби написана примарою стаття, була абсолютно точною, справедливою ​​і збалансованою, це було б порушенням припису Суду від 8 листопада, якби вона була опублікована", - заявили прокурори.

За даними прокурорів, спроби опублікувати статтю були виявлені минулого четверга, про що попередили адвоката Манафорта. Той, у свою чергу запевнив, що документ не буде опублікований.