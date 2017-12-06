У Німеччині пасажирський потяг зіткнувся з вантажним, близько 50 постраждалих (фото)

Внаслідок зіткнення пасажирського та вантажного потягів увечері у вівторок, 5 грудня, на заході Німеччини, постраждало, за попередніми даними регіональної поліції, близько 50 осіб.

Як повідомляє Deutsche Welle, аварія сталася поблизу міста Дюссельдорф (федеральна земля Північний Рейн - Вестфалія) близько 20:30 за київським часом.

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Утім, дані щодо кількості постраждалих внаслідок надзвичайної події різняться. Німецька залізниця Deutsche Bahn поки що заявила про 20 потерпілих. Представники пожежної служби, які працюють на місці інциденту, спершу підтвердили інформацію лише про п'ятьох потерпілих, які отримали незначні травми.

Як повідомляє агенція dpa з посиланням на німецьку поліцію, рятувальна операція на місці подій ускладнена тим, що внаслідок аварії було пошкоджено лінію електропередачі.

У пасажирському потязі, що потрапив в аварію, перебувало близько 150 осіб.