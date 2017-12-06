Помер відомий французький рок-співак Джонні Холлідей

Відомий французький рок-виконавець і актор Джонні Холлідей помер на 75-му році життя.

Про смерть музиканта повідомила його дружина Летиція, повідомляє Le Huffington Post.

«Джонні Холлідей пішов, я пишу ці слова, не вірячи в них, і все ж це правда, мого чоловіка більше немає, він покинув нас сьогодні ввечері. Все своє життя він прожив з мужністю і гідністю», — йдеться в її заяві.

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Вона не уточнила причину смерті чоловіка. У березні повідомлялося, що співак Джонні Холлідей проходить лікування від раку.

Холлідей – один із найвідоміших артистів Франції, його нерідко називають «французьким Елвісом».

За свою кар'єру він провів понад 400 турне, а до 2005 року продав близько 80 млн дисків, у нього 18 платинових альбомів.

У 1997 році президент Франції Жак Ширак вручив співакові орден Почесного легіону.

У 2009 році Холлідей вирушив у прощальне турне під назвою «Tour 66». Тільки на трьох концертах цього турне були присутні близько 240 тис. глядачів.

28 березня 2011 року вийшов новий альбом «Jamais seul», продажі якого вже в перший тиждень склали 99089 примірників, а у французьких чартах він протягом 2 тижнів був на першому місці/