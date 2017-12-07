В Єрусалимі почалися масові заворушення після визнання Трампом його столицею Ізраїлю (видео)

Після полудня біля стін Старого міста в Єрусалимі спалахнули заворушення, пише видання "Гордон", посилаючись ізраїльське видання Inn.co.il.

Відзначається, що в сутичці з поліцією у Шхемских воріт Старого міста в Єрусалимі брали участь десятки арабів. На кордоні з Газою палестинці закидали камінням прикордонні загорожі. В Хевроні в заворушеннях взяли участь десятки палестинців.

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Відзначається, що в Східному Єрусалимі, Юдеї та Самарії за останню добу збільшилася кількість терористичних атак. Протестуючі кидають каміння і пляшки із запальною сумішшю. Біля села Рантіс кілька машин закидали камінням. Постраждалих в результаті інцидентів не було.

6 грудня президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і оголосив про перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму.