Рішення Трампа щодо Єрусалима: ХАМАС закликає до нової інтифади, палестинці страйкують (фоторепортаж)

Лідер "Ісламського руху спортиву" (ХАМАС), який контролює Сектор Газа, Ісмаїл Ханія в четвер, 7 грудня, закликав до нової інтифади (повстання) проти Ізраїлю. Рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю він назвав "оголошенням війни". Тим часом на Палестинських територіях вранці 7 грудня розпочався загальний страйк. Державні установи, крамниці, школи та банки на Західному березі Йордану та у східній частині Єрусалима зачинені, передає DW.

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Перші протести в Секторі Газа та низці населених пунктів на Західному березі Йордану розпочалися ще напередодні. У Секторі Газа демонстранти палили портрети Трампа, прапори США та автомобільні шини.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 6 грудня заявив, що Вашингтон визнає Єрусалим столицею Ізраїля.Він назвав це рішення початком нового підходу США до ізраїльсько-палестинського конфлікту. Державний департамент США, за словами президента, отримав розпорядження перевести посольство США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима.