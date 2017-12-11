Біля різдвяної ярмарки в Берліні знайшли сумки з патронами

У берлінському районі Шарлоттенбург неподалік від різдвяного ринку і мечеті виявили дві сумки з патронами.

Як повідомляє Reuters, після перевірки у берлінській поліції заявили, що виявлені сумки ніяк не пов'язані з терористами і не мають відношення ні до ринку, ні до мечеті.

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«У нас часто знаходять військове спорядження. Можливо, хтось розбирав підвал і знайшов патрони, що залишилися від дідуся», - заявив він.

За даними газети Bild, мова йде про 200 патронів калібру 7,65. Їх виявили на підземній парковці, передає Дождь.

Кінологи з собаками обстежували район, в якому були знайдені патрони, але нічого підозрілого не виявили.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 1 грудня, в німецькому Потсдамі в приміщенні аптеки поряд з різдвяною ярмаркою, де в той час було багато людей, виявили вибуховий пристрій. Всіх людей з району навколо аптеки евакуювали, після чого вибухотехніки провели контрольований вибух.