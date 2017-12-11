У Трампа пропонують спрямувати на інфраструктуру $1 трильйон - WSJ

Білий дім представить план по відновленню автодоріг, залізниць і мостів за $1 трильйон у січні 2018 року, повідомляє РБК з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними газети, радники президента США пропонують витратити безпосередньо з федерального бюджету $200 млрд, а інші кошти отримати від приватних інвесторів і місцевих адміністрацій. При цьому Білий дім для виділення коштів з бюджету збирається скоротити витрати за іншими статтями.

У Вашингтоні широко поширена думка, що Конгрес навряд чи схвалить витратну ініціативу після прийняття податкової реформи, яка і так збільшить дефіцит бюджету на $1 трлн, пише WSJ. Однак радники Трампа впевнені, що їх план отримає підтримку в суспільстві.

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Опитування громадської думки, із результатами яких вже ознайомилися в Білому домі, показують широку підтримку інвестицій в інфраструктуру серед груп населення, які підтримали Трампа, наприклад білих чоловіків без вищої освіти. Серед тих, хто не голосував за Трампа, подібна ініціатива також популярна. 52% тих, хто проголосував за кандидата від демократів Хілларі Клінтон у 2016 році, підтримують реновацію інфраструктури. Близько 53% білих чоловіків у штатах, які проголосували за Клінтон, - за реновацію, так само як і 51% тих, хто не підтримує роботу Трампа.

"Інфраструктура - це проблема, за допомогою якої ми можемо перевести людей у колону тих, хто підтримує роботу президента і заручитися підтримкою для майбутніх ініціатив", - сказала WSJ заступник прес-секретаря Білого дому Ліндсі Уолтерс.

Втім, для старту реновації доведеться подолати опозицію в конгресі: переконати республіканців, які проти скорочення бюджетних витрат, і демократів, які вважають, що держава повинна фінансувати такі проекти безпосередньо.