Палата представників США ухвалила законопроект про податкову реформу

Палата представників Конгресу США затвердила законопроект про податкову реформу. Про це свідчать результати проведеного в четвер голосування, передає ПРАЙМ.

За проект реформи проголосували 227 членів палати, 205 висловилися проти. Для проходження законопроекту в нижній палаті Конгресу, що складається з 435 представників, необхідна більшість у 218 голосів. На сьогодні займають республіканці 240 крісел палати, у демократів 194 місця.

Законопроект на наступному етапі повинен пройти затвердження в Сенаті.

У заяві Білого дому, опублікованій з нагоди затвердження законопроекту зазначається, що "президент вітає" проходження документа, який є "великим кроком у виконанні нашої обіцянки історичного скорочення податків для американців до кінця року".

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Республіканці в палаті представників конгресу США раніше розповсюдили пропозиції щодо податкової реформи. Ключова зміна - зниження ставки оподаткування на прибуток корпорацій до 20% з нинішніх 35%.

Крім того, запропоновано зміни в оподаткуванні фізичних осіб. Так, замість діючої шкали з семи категорій прогресивного прибуткового податку запропоновано всього три категорії оподаткування залежно від доходу: 12%, 25% і 35%.

Також збережеться четверта максимальна шкала в 39,6%, але вона торкнеться лише тих американців, які заробляють більше 500 тисяч доларів на одну людину або 1 мільйона на сімейну пару.

Зараз мінімальний федеральний прибутковий податок становить 10%, однак республіканці заявляють, що підвищення ставки не позначиться на найменш заможних через заплановане підвищення податкових відрахувань.