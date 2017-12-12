НАТО продовжило термін повноважень Столтенберга до 2020 року

Йенс Столтенберг залишиться на посаді генерального секретаря НАТО до 2020 року. Таке рішення було одноголосно ухвалене на засіданні Північноатлантичної ради у вівторок, 12 грудня, повідомляється на сайті організації.

Термін повноважень Столтенберга повинен був закінчитися 30 вересня 2018 року.

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"Союзники вітають генерального секретаря і повністю впевнені в його спроможності продовжувати свою сумлінну роботу, націлену на підвищення готовності до викликів ХХІ століття", - йдеться в повідомленні.

Столтенберг був обраний генсеком НАТО в 2014 році, змінивши на цій посаді Андерса Фога Расмуссена. 58-річний дипломований економіст очолював уряд Норвегії в 2000-2001 і 2005-2013 роках. У своїй політичній кар'єрі він, крім іншого, також займав пост міністра фінансів і міністра торгівлі та промисловості.