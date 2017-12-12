НАТО продовжило термін повноважень Столтенберга до 2020 року
Країни НАТО одноголосно вирішили продовжити термін повноважень Йенса Столтенберга на посаді генерального секретаря альянсу на два роки.
Йенс Столтенберг залишиться на посаді генерального секретаря НАТО до 2020 року. Таке рішення було одноголосно ухвалене на засіданні Північноатлантичної ради у вівторок, 12 грудня, повідомляється на сайті організації.
Термін повноважень Столтенберга повинен був закінчитися 30 вересня 2018 року.
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"Союзники вітають генерального секретаря і повністю впевнені в його спроможності продовжувати свою сумлінну роботу, націлену на підвищення готовності до викликів ХХІ століття", - йдеться в повідомленні.
Столтенберг був обраний генсеком НАТО в 2014 році, змінивши на цій посаді Андерса Фога Расмуссена. 58-річний дипломований економіст очолював уряд Норвегії в 2000-2001 і 2005-2013 роках. У своїй політичній кар'єрі він, крім іншого, також займав пост міністра фінансів і міністра торгівлі та промисловості.