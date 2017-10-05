Трампа наполегливо закликали надати Україні зброю - The New York Times

Колишній заступник державного секретаря США Ентоні Блінкен наполегливо закликав президента США Дональда Трампа надати Україні зброю на тлі безперервних бойових дій на Донбасі. Про це він написав у своїй статті, опублікованій у виданні The New York Times, як пише 112.

"Протягом трьох з половиною років Москва ігнорувала усі дипломатичні угоди, пропоновані Сполученими Штатами і Європою, щоб покласти край кризі. Замість того, щоб реалізувати Мінські угоди - дорожню карту, підписану ним для відновлення суверенітету України, при захисті прав усіх її громадян, у тому числі російськомовної меншини, - Кремль заперечував простий сенс угоди і ухилявся від своїх зобов'язань. На окупованому сході зараз знаходиться одна з найбільших танкових сил в Європі. І десятки тисяч російських військ знаходяться на кордоні, яку контролює Москва, що є серйозним нагадуванням Києву про те, що набагато більший запас його території залишається під загрозою", - пише він.

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За його словами, президента РФ Володимира Путіна можна змусити зупинити бойові дії на сході Україні. Для цього він повинен знати, що його армія зазнає поразки. Пропаганда Росії "рік за роком має більший ефект". Єдиний вихід, на його думку, надати Україні оборонну зброю.

"Оборонна зброя для України - це та ідея, час якої вже настав ", - додав політик.

Нагадаємо, що раніше президент Петро Порошенко під час перебування з робочим візитом у Нью-Йорку заявив, що Сенат США схвалив проект "Закону про бюджет США на потреби національної безпеки-2018". У документі зазначено, що Україна може отримати від США 500 млн дол. фінансової підтримки на оборону, а також летальну зброю.