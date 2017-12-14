У Молдові офіційною мовою замість молдовської може стати румунська

Уряд Молдови в середу, 13 грудня, схвалив проект закону, згідно з яким в конституції країни державна мова буде називатися не "молдовською", а "румунською".

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Як передає DW.com, документ передбачає, зокрема, заміну закріпленої в 13-й статті Основного закону формулювання "молдовська мова, що функціонує на основі латинської графіки" словосполученням "румунська мова".

Президент країни Ігор Додон виступив категорично проти цієї ініціативи. На його думку, "правлячий режим" робить все можливе для "розколу молдовського суспільства". Дії уряду є порушенням конституції Молдови, стверджує Додон.

У грудні 2013 року Конституційний суд Молдови ухвалив, що декларація про незалежність країни (в якій державним названий румунська мова) превалює над конституцією. Відповідний закон, що затверджує зміни до конституції, може бути прийнятий не раніше, ніж через шість місяців після внесення пропозиції в парламент. Щоб законопроект був прийнятий, за нього повинні проголосувати не менше двох третин депутатів - 67 з 101.