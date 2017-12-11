ЗМІ: Кремль розпорядився перетворити переобрання Путіна на свято

Кремль поставив перед регіонами завдання перетворити вибори президента 18 березня на свято. Про це пише РБК з посиланням на джерело, близьке до адміністрації президента.

Мова йде саме про день голосування, в який потрібно створити святковий настрій на виборчих дільницях. Федеральний центр, за словами співрозмовників, розраховує, що перетворення виборів у свято допоможе підвищити явку.

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Конкретних установок, що саме робити на ділянках, регіонам не давали, але схема і так зрозуміла. "Це можуть бути культурні, спортивні заходи, ярмарки", - пояснює один з близьких до адміністрації президента співрозмовників РБК.

Набір святкових заходів очевидний - виступи творчих колективів, продаж їжі та товарів, розповіло джерело видання з регіонів.

Перетворення дня голосування у свято практикувалося в радянські часи, розповів політолог Андрій Колядін. Гарний настрій допомагає підвищити явку, формат свята створює сприятливе середовище, впливає на самовідчуття людей, щоб "вони з задоволенням виконали свій громадянський обов'язок", резюмує експерт.

Регіони традиційно практикують ті чи інші формати "розваг" на виборчих дільницях, "але якщо на цей раз завдання поставив Кремль, значить, свята мають бути особливо яскравими", вважає політолог Микола Миронов.

Як повідомляв УНІАН, за результатами опитування, за Ксенію Собчак на виборах проголосували б менше 1% росіян.