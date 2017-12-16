У видавництві Independent замінили Молдову Придністров'ям на карті Європи

Британський сайт indy100.com, який належить медіа-компанії Independent News & Media, в одному зі своїх матеріалів на карті Європи замість Молдови вказав Придністров'я.

Як пише Європейська правда, помилка була допущена у матеріалі під назвою "Мізогінічна карта світу".

Карта була зроблена для ілюстрації результатів досліджень щодо ставлення чоловіків до жінок у різних країнах світу. Результати засвідчили, що кожен п'ятий чоловік у світі вважає себе вищим за жінок у суспільних відношеннях.

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На карті замість Молдови вказана англійська назва Transnistria (Придністров'я). Придністров'я – це лише частина території Молдови, яка з 1992 року, внаслідок Придністровського конфлікту, контролюється самопроголошеною невизнаною Придністровською Молдавською Республікою.

Слід зазначити, що кордони України на карті позначені правильно, разом з анексованим Росією Кримом.