Близько 3 тисяч біженців загинули або пропали безвісти під час спроби потрапити цього року до Європи

З початку 2017 року на морських маршрутах загинули або пропали безвісти близько 3 тис. біженців, які намагалися потрапити до Європи.

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Про це директор європейського бюро Управління верховного комісара ОНН у справах біженців (УВКБ) Паскаль Моро сказала сьогодні в Брюсселі, повідомляє Deutsche Welle.

Ще 57 мігрантів, за даними УВКБ, зникли або загинули суходолом. Також Моро заявила, що з середини 2017 року мігранти змінили маршрути, за якими переправляються до Європи.

Наприклад, значно менше біженців потрапляє до Італії. Їхній шлях тепер починається не в Лівії, а в Тунісі, Туреччині або Алжирі, наголосила вона.

Згідно зі звітом УВКБ, кількість мігрантів, які прибули до Іспанії в період з липня по вересень 2017 року, зросла на 90% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. В основному це вихідці з Марокко, Кот-д'Івуару, Гвінеї і Сирії.

Знову зростає навантаження на Грецію. У вересні морським шляхом до цієї країни прибули 4,8 тис. осіб. Востаннє така цифра фіксувалася в березні 2016 року. Причому дві третини від числа біженців, що добралися до Греції, становлять жінки та діти. А загалом, згідно з даними УВКБ, у 2017 році до Європи без супроводу прибули 15,2 тис. неповнолітніх мігрантів.

УВКБ також фіксує збільшення кількості біженців, що прямують на Кіпр, а також через Чорне море з Туреччини до Румунії.