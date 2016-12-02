СБУ звинуватила російського актора-українофоба Охлобистіна у тероризмі

"Жарти жартами, але після публічної підтримки Охлобистіним ідей «русского мира», радісного вітання «русской весны» в Україні, а також висловлювань на підтримку діяльності терористичної структури "ДНР", агресії проти України з боку РФ та анексії АР Крим, Головним слідчим управлінням СБУ відкрито кримінальне провадження за фактом вчинення Охлобистіним І.І. злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України", - написала на своїй сторінці у Facebook речниця СБУ Олена Гітлянська.

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За її словами, новоспечений "громадянин ДНР", отримавши паспорт з рук голови "маладой республіки" Олександра Захарченка, помітно розчулився та назвав ДНР "оплотом та форпостом російського миру". Разом з тим Охлобистін також пообіцяв бойовикам допомогу пропагандистського характеру, шляхом реалізації відповідних кінопроектів.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада Захарченко вручив "паспорт" так званої ДНР російському акторові Охлобистіну.