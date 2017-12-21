Це провокація США: у КНДР відповіли на звинувачення у причетності до вірусу WannaCry

Північна Корея спростувала звинувачення США в тому, що вона причетна до кібератак вірусу WannaCry, зазначивши, що США «демонізують» її.

Представник міністерства закордонних справ Пхеньяну заявив, що твердження США є "абсурдними", повідомляє France24.

"Цей крок є серйозною політичною провокацією США, спрямованої на заклик міжнародного суспільства до конфронтації з КНДР, підірвавши імідж гідної країни та демонізуючи її", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 19 грудня радник президента США з національної безпеки Том Боссерт у своїй колонці для The Wall Street Journal заявив, що Північна Корея «несе безпосередню відповідальність» за кібер-атаку вірусу WannaCry. Він зазначив, що є докази їх причетності, але не уточнив, які саме.

Нагадаємо, в ході кібератаки WannaCry злому зазнали понад 300 тисяч комп'ютерів в 150 країнах. Жертви вірусної атаки заплатили до 70 тисяч доларів викупу біткоїнами, однак їхні комп'ютери так і не були розблоковані.