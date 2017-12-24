Новий канцлер Австрії не бачить місця для Туреччини в ЄС

Канцлер Австрії Себастьян Курц висловив упевненість в тому, що Туреччина не зможе стати членом ЄС у зв'язку з політичним курсом керівництва країни, передає Bild am Sonntag.

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«У цій країні ми зіштовхуємося із серйозним порушенням прав людини, основних прав і свобод. Я не прийму те, що ЄС спостерігає і робить вигляд, що нічого не відбувається. З моєї точки зору, Туреччині, особливо у світлі політики останніх років, не має місця в ЄС. Було б чесно припинити переговори про її вступ», — сказав Курц.

Він також зазначив, що Туреччина намагається впливати на турецькі співтовариства в Європі з метою запобігання інтеграції.