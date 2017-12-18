Наймолодший голова уряду в Європі: 31-річний Курц став австрійським канцлером

Лідер консервативної Австрійської народної партії (АНП) Себастіан Курц (Sebastian Kurz) в понеділок, 18 грудня, склав присягу канцлера Австрії. Таким чином, 31-річний австрійський політик став наймолодшим головою уряду в Європі. як повідомляє DW.

Віце-канцлером в новому уряді призначений Гайнц-Крістіан Штрахе (Heinz-Christian Strache), лідер правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС), яка разом з консерваторами увійшла до правлячої коаліції Австрії. Крім того, посади міністрів внутрішніх справ, зовнішніх справ та оборони також отримали представники АПС.

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Президент країни Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen), приводячи до присяги нового канцлера, закликав майбутній уряд країни здійснювати відповідальну політику, зокрема, й щодо представників меншин в країні. "Робота з найвразливішими показує, чого варті насправді наші цінності", - зазначив він.

Тим часом в центрі Відня зібралось близько шести тисяч людей, які протестують проти створення нової правлячої коаліції та уряду країни, до яких увійшли правопопулісти АПС. Невелика кількість демонстрантів жбурляла петарди, помідори та яйця в поліцейських. Протестувальники тримають прапори з гаслами "Не дозволяйте нацистам правити" і "Ми не хочемо нацистських свиней", передає агенція dpa.

Нагадаємо, 15 грудня консервативна Австрійська народна партія (АНП) та правопопулістська Австрійська партія свободи (АПС) заявили про згоду щодо формування нового уряду країни.