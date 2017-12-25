Московська влада витратила 300 мільйонів рублів на "фабрику" тролів - ЗМІ

Компанія "Московські інформаційні технології" (МІТ), яка на 51% належить уряду Москви, отримала від нього субсидію на 312,7 млн руб. для публікації постів у соціальних мережах з "питань міського господарства та вдосконалення міського простору". Про це виданню Медуза розповіло джерело в мерії Москви, інформацію також підтвердив колишній співробітник МІТ.

Читайте такожЄС вперше виділив гроші на боротьбу з російською пропагандоюЗгідно з документами, макети інформаційної продукції для мережевих інформаційних ресурсів (пости і коментарі) повинні включати не менше 350 знаків тексту і один графічний або інтерактивний елемент.

За умовами договору, МІТ повинна опублікувати 7 тис. "Макетів" - таким чином, один "макет" коштує близько 40 тис. Руб.

У загальну суму витрат входить не тільки безпосередньо публікація, але і супутня робота - моніторинг, вибір теми, підготовка щотижневих звітів про "потенційні новинні ризики" і "рівень залученості городян в обговорення". Як зазначено в документах, субсидія вирішує завдання "вдосконалення столичної сфери життєдіяльності" та "формування іміджу Москви як міста, що динамічно розвивається".

Всього в 2016-2017 роках "Московські інформаційні технології" і пов'язані з нею компанії отримали від уряду Москви субсидії на суму 7,1 млрд руб. Компанія, як зазначено на її сайті, займається "інформаційним супроводом великих міських проектів".

Нагадаємо, у вересні в Facebook заявили, що в соцмережі знайшли приблизно 470 фейковий акаунтів і сторінок, які з червня 2015 по травень 2017 років придбали близько 3 тис. оголошень на загальну суму $ 100 тис.: ці облікові записи і сторінки були пов'язані один з одним і, ймовірно, діяли з Росії. Переважна більшість рекламних оголошень, які розміщували ці облікові записи, конкретно не вказували на президентські вибори, але вони були зосереджені на посиленні соціальних і політичних розбіжностей, стосувалися питань ЛГБТ, імміграції та права на володіння зброєю.