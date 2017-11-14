Freedom House виявила урядові "фабрики тролів" в 30 країнах

В 30 країнах діють «фабрики тролів», які залишають коментарі в соцмережах за завданням урядових структур, стверджується у звіті американської дослідницької організації Freedom House.

Зазначається, що уряди в усьому світі спрямовують свої зусилля на маніпулювання інформацією у соціальних мережах, підриваючи демократію і сприяючи падінню рівня свободи в інтернеті.

За даними правозахисників, онлайн-маніпуляції і тактика дезінформації в минулому році зіграли важливу роль на виборах, принаймні, 18 країнах, включаючи США.

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«Китайський і російський режими вперше використовували приховані методи спотворення онлайн-дискусій і придушення інакомислення більш десятиліття тому, але практика з тих пір стала глобальною. Такі втручання з боку держави являють собою серйозну загрозу поняття Інтернету, як технології свободи», - сказано в звіті.

За даними дослідників, українська влада заблокувала деякі інтернет-сервіси російського походження, у тому числі популярні соціальні мережі та пошукову систему. Тому Україна також потрапила в список і позначена, як "частково вільна" у цьому відношенні країна.

Країною з найбільшими обмеженнями знову визнано Китай. Серед країн, які обмежують інтернет менше, названі Ісландія, Естонія і Канада.

Раніше Freedom House повідомляв, що останні демократичні досягнення в Україні в цілому зміцнили свободу ЗМІ, але обмеження щодо російських медіа і спроби підтримати "патріотичні" проекти ставлять прихильність уряду автономії медіапростору під питання.