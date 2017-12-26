Наїзд у натовп людей в Москві: водій автобуса у тяжкому стані

Водія автобуса, який з’їхав у підземний перехід у Москві, внаслідок чого загинули люди, госпіталізували до лікарні.

Наразі чоловік знаходиться у тяжкому стані, у нього діагностували крововилив у мозок, повідомляє ТААС з посиланням на джерело у медичних колах.

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«Він у тяжкому стані, стався крововилив у мозок, допитувати не можна. Його госпіталізовано до нейрохірургічного відділення», - розповіло виданню джерело.

За словами правоохоронних органів, експертиза показала, що під час аварії водій був тверезий. За версією водія, у автобуса відмовили гальма.

Нагадаємо, 25 грудня автобус біля станції «Слов'янський бульвар» в'їхав у підземний перехід. В результаті аварії загинули щонайменше 4 людини.