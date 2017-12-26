У Єгипті повісили 15 бойовиків за напади на силовиків

Єгипетська влада стратила 15 в'язнів, яких звинуватили в нападах на представників служб безпеки арабської республіки на півострові Сінай.

У двох в'язницях Бурдж-ель-Араб та Ваді-ель-Натрун у вівторок, 26 грудня, чоловіків-ісламістів повісили за вироком військового трибуналу за спробу повстання, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на місцеву поліцію.

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Це стало наймасовішою стратою в Єгипті після повішення шістьох ісламістів у 2015 році.

Військовий суд відмовив обвинуваченим в апеляції. Їх визнали винними у вбивстві в місті Ель-Аріш офіцера та сімох солдатів чотири роки тому, а також у спробі вбивства солдата у патрулі сил безпеки.

Раніше УНІАН повідомляв, що сили безпеки Єгипту знищили 30 терористів в ході розпочатої напередодні на Синайському півострові антитерористичної операції.