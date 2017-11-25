Поліція Єгипту знищила 30 бойовиків, причетних до теракту в мечеті

14:09, 25 листопада 2017
Світ
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Антитерористична операція під кодовою назвою "Помста за мучеників" почалася через кілька годин після скоєного вчора теракту в мечеті.

Ілюстрація REUTERS

Сили безпеки Єгипту знищили 30 терористів в ході розпочатої напередодні на Синайському півострові антитерористичної операції. Як передає kommersant.ru з посиланням на телеканал Sky News Arabia, бойовики були знищені під час рейду в селі Ер-Рисан в центрі півострова.

Читайте такожТеракт у Єгипті: кількість загиблих зросла до 305В даний час спецслужби шукають тренувальні табори екстремістів, де велася підготовка до терактів.

Антитерористична операція під кодовою назвою "Помста за мучеників" почалася через кілька годин після скоєного вчора теракту в мечеті у передмісті Ель-Аріша.

У результатет теракту, за останніми даними, загинуло 305 осіб. Жодне з діючих у країні екстремістських угруповань поки не взяло на себе відповідальність за атаку.

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