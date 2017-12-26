У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину біля продуктового магазину, є постраждалий

У Дніпрі поліцейські затримали чоловіка, який вистрілив в око своєму знайомому. Про це повідомляє поліція міста.

Як з'ясували поліцейські, під час конфлікту один з чоловіків вистрелив іншому в око з травматичного пістолета. Потерпілого доставили в лікарню Дніпра.

Підозрюваного у стрільбі затримали і доставили в місцеве відділення поліції. Зараз вирішується питання про вручення йому повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Зловмиснику загрожує покарання за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Як пише "Інформатор", інцидент стався на вулиці Калиновій біля магазину "Брусничка". Чоловік також погрожував касиру закладу, досилаючи патрон у патронник. Однак у момент затримання встановити місце знаходження зброї не вдалося.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі в результаті штурму автосалону затримали зловмисника, який влаштував стрілянину.