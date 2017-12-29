Суд у Туреччині заарештував організатора виставки, на якій застрелили посла РФ



Суд в Анкарі заарештував організатора минулорічної виставки, під час якої поліцейський застрелив посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.

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Мустафу Тимура Озкана підозрюють в "навмисній спробі брати участь у вбивстві" посла, повідомило в четвер, 28 грудня, турецьке агентство Anadolu, передає DW.com. Прокуратура в свою чергу заявила, що слідчим вдалося отримати всю інформацію з телефону Мевлюта Мерта Алтинташа, який стріляв у посла.

Раніше за підозрою в причетності до вбивства російського посла було заарештовано п'ять осіб, включаючи трьох поліцейських. Напад на Андрія Карлова відбувся 19 грудня 2016 року під час його виступу на відкритті виставки "Росія очима турків", організованої спільними зусиллями посольства Росії в Анкарі та муніципалітету столичного району Чанкая. Російський посол помер від отриманих поранень. 22-річний Алтинташ, що стріляв у посла, був убитий в ході поліцейської операції.

За даними турецької влади, Алтинташ був пов'язаний з рухом опозиційного проповідника Фетуллаха Гюлена, який проживає в США, і знав його особисто. Турецька влада звинувачує Гюлена в організації невдалого путчу влітку 2016 року.