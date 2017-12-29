Пожежа в Нью-Йорку, що забрала 12 життів, сталася через дитину, яка гралася з плитою - поліція

Найсмертоносніша пожежа в Нью-Йорку за останні 25 років почався через те, що дитина грала з плитою, повідомили слідчі.

За словами комісара Даніеля Нігро, трирічний хлопчик, залишений без нагляду, випадково спровокував пожежу, пише Бі-Бі-Сі.

Коли мати хлопчика йшла з квартири, вона залишила двері відчиненими, і вогонь почав поширюватися по будівлі, розповів він.

В результаті пожежі в Бронксі загинули щонайменше 12 осіб. Згідно із заявою поліції, серед загиблих - четверо дітей у віці від одного до семи років.

За словами мера Нью-Йорка Білла де Блазіо, такої страшної пожежі в Нью-Йорку не траплялося "принаймні останню чверть століття".

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Де Блазіо також повідомив, що 12 людей були врятовані з палаючого будинку.

Повідомлення про пожежу у п'ятиповерховому будинку на Проспект авеню почали надходити 28 грудня близько 19:00 за місцевим часом. Займання сталося на першому поверсі будинку. Очевидці відзначали, що вогонь охопив будівлю дуже швидко.

Як відзначаэ влада, пожежники прибули на місце протягом трьох хвилин. Пожежа, якій була привласнена 5-а категорія, гасили 170 осіб.

Евакуйованих жителів тимчасово розмістили в районній школі. Допомогу у наданні притулку потребуючим надає Червоний Хрест.

Як повідомляє New York Times, будинок, в якому сталася пожежа, був побудований в 1916 році. В ньому більше 20 квартир.